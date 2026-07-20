Un cadáver calcinado fue localizado esta tarde en el kilómetro 5.4 de la carretera PR-944 del barrio Celada, en Gurabo.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, se recibió una llamada a las 3:48 p.m. de hoy, lunes, para notificar que bomberos y personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias mientras se encontraban exinguiendo un incendio encontraron el cuerpo en estado de descomposición y calcinado.

La División de Homicidios del CIC de Caguas junto al fiscal de turno investigan la escena.