Bomberos hallan hombre con quemaduras tras extinguir fuego en Maunabo
El incendio se desató en una estructura abandonada.
PUBLICIDAD
Un hombre resultó con quemaduras en el cuerpo tras desatarse un incendio en una estructura abandonada en la carretera PR-759 del barrio Palo Seco, en Maunabo.
Según información preliminar, a las 5:18 a.m. de hoy, viernes, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que notificaban sobre el incendio.
Los bomberos luego de extinguir el fuego, localizaron a un hombre con quemaduras en diferentes partes del cuerpo.
El perjudicado, que no ha sido identificado, recibió los primeros auxilios en la escena y los paramédicos coordinaron su traslado en ambulancia aérea al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es crítica.
El policía Joseph González Ortiz investigó preliminarmente los hechos y refirió la pesquisa al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.
No se ha revelado si se trata de un incendio intencional.