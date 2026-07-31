Un hombre resultó con quemaduras en el cuerpo tras desatarse un incendio en una estructura abandonada en la carretera PR-759 del barrio Palo Seco, en Maunabo.

Según información preliminar, a las 5:18 a.m. de hoy, viernes, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que notificaban sobre el incendio.

Los bomberos luego de extinguir el fuego, localizaron a un hombre con quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

El perjudicado, que no ha sido identificado, recibió los primeros auxilios en la escena y los paramédicos coordinaron su traslado en ambulancia aérea al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es crítica.

El policía Joseph González Ortiz investigó preliminarmente los hechos y refirió la pesquisa al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

No se ha revelado si se trata de un incendio intencional.