Un joven fue presuntamente agredido a golpes en la cabeza por varias personas en las inmediaciones de un negocio en el barrio Palomas, sector La Vuelta, en Comerío, lo que le provocó sangrado craneal y una fractura en el área orbital izquierda, según informó la Policía.

De acuerdo con la querella, Joshua A. Gutarra Casanova se encontraba el 20 de septiembre, a eso de las 10:20 de la noche, en las inmediaciones del negocio 100X35, ubicado en la carretera 156, intersección con la carretera 779, cuando una persona que desconoce se le acercó por la espalda y lo agredió en el lado izquierdo de la cabeza. El joven cayó al suelo y, mientras caía, sintió varios golpes adicionales, por lo que sospecha que pudo haber sido agredido por varios individuos.

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Gutarra Casanova salió del lugar y se dirigió a su residencia en Toa Alta. Al día siguiente, 21 de septiembre, se percató de que tenía el ojo izquierdo morado y acudió a un hospital en Bayamón, donde fue atendido por el doctor Francisco Arroyo. Allí le realizaron radiografías que revelaron sangrado craneal, una fractura en el área orbital del lado izquierdo y un hematoma en el ojo izquierdo.

El joven fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras y, al momento de la información suministrada por la Policía, se desconocía su condición.

El caso fue referido al personal del CIC de Aibonito para la correspondiente investigación.