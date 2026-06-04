La Guardia Costera, un buen samaritano y unidades de rescate aéreo y de superficie de agencias colaboradoras rescataron hoy jueves a dos buceadores en aguas al sureste de Ceiba.

Los rescatados son un hombre de 45 y otro de 56 años, quienes, según los informes, buceaban en busca de caracolas cuando el operador de su embarcación los perdió de vista debido a una tormenta.

Los operadores de la Guardia Costera en San Juan recibieron una llamada al 9-1-1 a las 11:35 a. m. reportando la desaparición de los buceadores. Tras la llamada, los operadores de la Guardia Costera se comunicaron con el operador de la embarcación, quien confirmó haber perdido contacto visual con ambos buceadores mientras buceaban cerca de la boya 2, al sureste de Ceiba. El operador de la embarcación también informó que ambos buceadores estaban equipados con tanques de aire y portaban una boya roja.

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Los operadores de la Guardia Costera emitieron un Aviso de Información Marítima Urgente y ordenaron el despliegue de un helicóptero MH-60T Jayhawk de la Guardia Costera desde la Estación Aérea Borinquen para realizar la búsqueda. Los operadores de la patrulla marítima también contactaron a las Fuerzas Conjuntas de Acción Rápida (FURA) de la Policía de Puerto Rico en Fajardo y a las Oficinas Municipales de Gestión de Emergencias en Ceiba y Fajardo, Puerto Rico.

Poco después, recibieron una comunicación de una unidad marítima de la FURA informando que un marinero que actuó como buen samaritano, tras responder a la transmisión urgente de información marítima, había localizado y rescatado a los buzos. Tras el rescate, la unidad marítima de la FURA trasladó a los sobrevivientes de regreso a su embarcación de buceo. Los sobrevivientes informaron a los operadores que nadaron durante aproximadamente dos horas antes de ser rescatados por el buen samaritano.

“El exitoso rescate de hoy de dos buzos desaparecidos frente a la costa de Ceiba es una poderosa muestra de la eficacia de nuestra red unificada de Búsqueda y Rescate (SAR)”, dijo por escrito el suboficial mayor Daniel Capestany, oficial de servicio del Comando de San Juan para el caso. “Este caso resalta la importancia de la estrecha colaboración entre las agencias federales, las autoridades gubernamentales locales y la comunidad marítima para nuestra misión de salvar vidas”, añadió.