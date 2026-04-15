Las autoridades confirmaron que Don Jesús Tapia Hernández, de 76 años, por quien se activó la Alerta Silver, fue hallado con vida, a unos 500 metros en la periferia del hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina, donde desapareció.

Tapia Hernández, de Río Grande, quien está diagnosticado con demencia había sido visto por última vez el lunes 13 de abril del referido hospital donde abandonó las instalaciones.

El septuagenario fue hallado por personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y Policías Municipales de Carolina durante una búsqueda, en un monte aledaño al hospital.

Este se encuentra recibiendo tratamiento en la sala de emergencias de la misma institución.