La Policía de Puerto Rico busca a un adolescente de 16 años que fue reportado como desaparecido el pasado 21 de septiembre de 2026 en el residencial Jardines de Concordia, en Mayagüez.

El joven fue identificado como Emmanuel Ortiz Cruz y fue reportado desaparecido por su hermano, Joshua M. Rivera Cruz.

Según la información suministrada por las autoridades, Ortiz Cruz es de tez blanca, mide aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas y pesa unas 150 libras. Tiene ojos negros y cabello negro. Como señal particular, posee una condición de salud en la mano izquierda.

Al momento de su desaparición, vestía camisa negra, pantalón negro y sandalias negras.

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La Policía indicó que el adolescente salió del residencial luego de un altercado entre hermanos. Desde entonces, no ha sido localizado y se desconoce su paradero.

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez continúan las gestiones para localizarlo.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizar al adolescente a comunicarse de manera confidencial con la Policía.

La información puede suministrarse a la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico, al (787) 343-2020.

También pueden comunicarse con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.