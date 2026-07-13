Dos adolescentes de 16 años fueron reportadas desaparecidas por una trabajadora social el 8 de julio del hogar Sweet Homes Facility, en la urbanización Costa de Oro, en Dorado.

La querella se radicó hoy, 13 de julio.

Según la Policía a base de la información que le suministró la encargada del hogar, Luneishka Lebrón y Esmaylin Rosa Durán, ocasionaron daños a una puerta y salieron corriendo del lugar.

Al momento se desconoce su paradero.

Luneishka Lebrón, de 16 años, fue vista por última vez el 8 de julio en el hogar Sweet Homes Facility, en Dorado. ( Suministrada por la Policía )

Lebrón fue descrita como de tez negra, mide 5′2″ de estatura, pesa 145 libras y posee tatuajes en el lado derecho del cuello, rostro, debajo del ojo derecho tiene un corazón, en el brazo derecho una constelación y en la mano derecha un búho con un número. Vestía una camisa sin mangas color negro, mahón corto y tenis.

PUBLICIDAD

Esmaylin Rosa Durán, de 16 años, fue vista por última vez el 8 de julio, en el hogar Sweet Homes Facility, en Dorado. ( Suministrada por la policía )

Mientras que Rosa Durán, es de tez negra, mide 5′4″ de estatura, pesa 140 libras, pantalla en el lado derecho de la nariz. Se observó que ambas tienen cabello negro. La última vez que la vieron vestía una blusa verde con la bandera de Brasil en amarillo, mahón corto y tenis.

Si las ha visto llame a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2463 o 2464.