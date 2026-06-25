Las autoridades busca al fugitivo Jeremy Resto Boria, de 20 años, contra quien la jueza Irmarie Colón Masso del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, expidió ayer una orden de arresto con una fianza de $3 millones, por los delitos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.

De acuerdo con la investigación realizada, el imputado actuó de manera vil, cruel y temeraria, demostrando un total menosprecio por la vida humana al utilizar un arma de fuego para la cual no poseía licencia con la que disparó en múltiples ocasiones contra José Francisco Pérez Rosario, de 61 años causándole la muerte.

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Estos hechos ocurrieron el sábado 20 de junio, a la 1:47 p.m. mientras Pérez Rosario se encontraba sentado en un sofá ubicado frente al negocio El Caminante, localizado en la carretera PR-181 del sector Los Bezares en Gurabo y Resto Boria se bajó de una motora y caminó hacia la víctima matándolo a quemarropa.

Este incidente fue investigado por el agente Pedro González Reyes, adscrito a la División de Homicidios de Caguas, quien, tras recopilar y corroborar la evidencia, consultó los hallazgos con la fiscal Dalines Hernández Contreras, quien radicó los cargos. El motivo del crimen no fue revelado.

El sospechoso se presume armado y peligroso. Si lo ha visto llame a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o los teléfonos (787) 743-0322 y (787) 744-7251, extensiones 1601 y 1602.