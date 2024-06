El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Edgardo Torres Vázquez de 54 años, quien fue reportado desaparecido el martes, 18 de junio, de su residencia en la urbanización Altos de Samán, en Cabo Rojo.

Su hija Yolmari Torres Caro, informó que la última vez que habló por teléfono con Torres Vázquez, fue el miércoles, 12 de junio, a eso de las 11:09 a.m. y desde entonces no sabe nada de él, le ha enviado mensajes que recibe, pero no los contesta.

Este fue descrito como de tez blanca, 6′ 1″ de estatura, 180 libras de peso, ojos color marrón, pelo negro canoso y tiene tatuajes en el brazo izquierdo de un ancla, brújula y un compás. Se desconoce la vestimenta que esta llevaba el día de la desaparición.

El Agente Rodríguez adscrito a la División de Propiedad, Robo y Personas Desaparecidas del CIC de Mayagüez, está a cargo de la pesquisa.

Si lo ha visto llame al teléfono (787) 832-9696 extensión 1555 o a la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020. También puede hacer contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y Facebook www.facebook/prpdgov.