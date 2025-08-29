Agentes, adscritos a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) buscan dar con el paradero de un hombre que fue visto por última vez el 16 de agosto, en su residencia localizada en el sector Monte Lindo del barrio Higuillar, en Dorado.

Junior Fundador Esteves Matta, de 54 años, fue reportado desaparecido el 24 de agosto de 2025, por su hermano Jesús Manuel Esteves Matta, quien lo estuvo llamando y no logró comunicación, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El hombre fue descrito físicamente como de tez trigueña, 6’ 2” de estatura aproximada, 200 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Posee tatuajes en ambos brazos, los cuales no fueron descritos.

Se desconoce que ropa vestía.