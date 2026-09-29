Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del C.I.C. de Carolina, buscan dar con el paradero de una adolescente que fue vista por última vez el 25 de septiembre de 2026 en los predios de su residencia en la urbanización Parque Ecuestre, sector Los Carmona, carretera 857, en Carolina.

Eimylianis Rubí Bonilla, de 14 años fue reportada desaparecida por su tía Mirtha Carmona Rohena y descrita como de tez negra, 5 pies 3 pulgadas de estatura, 110 libras de peso, ojos y cabello marrón.

Al momento de su desaparición vestía un suéter y un pantalón corto, ambos negro.

Según informó su tía, la menor de edad salió de la residencia para botar la basura y no regresó, desconociéndose su paradero.

Si usted conoce el paradero de esta persona comuníquese con la Línea confidencial de la policía al 787-343-2020 o llame a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234 ext. 2464 o 2463.