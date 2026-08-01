La Policía solicitó este sábado cooperación ciudadana para dar con el paradero de un menor de 17 años desaparecido desde la tarde del miércoles en Cayey.

Se trata de Alexander Torres Vélez. Este fue descrito como un joven de tez blanca, cinco pies y nueve pulgadas de estatura, 145 libras de peso, ojos marrones, cabello negro y marcas en su frente. Al momento de su desaparición, vestía camiseta color azul, pantalón corto color negro, sandalias tipo chancletas y medias de color negro.

Según detalló la Policía, no se conoce del paradero de Torres Vélez desde horas de la tarde del miércoles, 29 de julio, cuando fue visto por última vez en Mansiones de Monte Verde, en Cayey.