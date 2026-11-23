El agente Manuel A. Piña Figueroa, adscrito a la División de Personas Desaparecidas del CIC de Arecibo, solicitó la cooperación ciudadana para dar con el paradero de Efraín López Serrano, de 66 años, quien fue visto por última vez el 1 de octubre de 2026, en su residencia localizada en el sector Calichoza del barrio Hato Viejo, en ese municipio.

El sexagenario fue reportado desaparecido por su hermano Ismael López Serrano, quien lo describió como de tez blanca, 5 pies 9 pulgadas de estatura, 164 libras de peso, ojos y cabello marrón. Como seña particular le falta un diente.

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Se desconoce la vestimenta que llevaba cuando ocurrió la desaparición.

Si usted conoce el paradero de esta persona comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787)343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787)793-1234 extensiones 2464 o 2463.

También puede llamar al CIC de Arecibo marcando el (787) 878-4000, extensiones 1450 y1451 o escribir un mensaje a través de la cuenta oficial de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov