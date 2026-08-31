( Suministrada por la Policía )

La División de Personas Desaparecidas del CIC de San Juan solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a tres adolescentes que abandonaron el viernes, 27 de agosto, el Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Miramar.

Los menores fueron identificados como Damon Córdova Rivera, de 15 años, Jaqxiel M. Jamil Valentín y Yadiel Torrales Lazú, ambos de 16 años.

Según el encargado del hogar, Rodolfo De Los Ángeles Vega Carranza, los tres jovencitos abandonaron el lugar a eso de las 7:20 p.m. tras tomar sus pertenencias y brincar la verja de seguridad.

Córdova Rivera, que vestía un abrigo gris y un pantalón color negro y largo, fue descrito como tez blanca, 5′9″ de estatura, 154 libras de peso, ojos color marrón y cabello negro.

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Jamil Valentín mide 5′7″ de estatura, es de tez trigueña, pesa unas 149 libras, tiene ojos marrones y cabello negro. La última vez que lo vieron vestía con ropa y calzado color negro y pantalones cortos.

Mientras que, Torrales Lazú, tiene una estatura de 5′10″, pesa 143 libras, cabello castaño y ojos marrones. Vestía un abrigo y tenis color negro.

Si los ha visto llame a la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2463 y 2464 o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.