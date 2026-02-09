Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, solicitan la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de una adolescente que fue vista por última vez el pasado sábado 7 de febrero en los predios de la Hacienda El Tamarindo, en la calle Cipre, en Coamo.

Margiliz Rodríguez Rodríguez, de 16 años, reportada como desaparecida por su custodio legal, fue descrita como de tez blanca, ojos y cabello marrón, estatura de 5 pies 8 pulgadas y 110 libras de peso. Como seña particular tiene un tatuaje en el glúteo izquierdo de tres mariposas.

Informa la encargada que la menor salió del hogar y se desconoce su paradero. Al momento de su desaparición vestía una camisa crema corta, pantalón rojo de dormir y tenis negros.

Si conoce el paradero de esta persona, puede comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía 787-343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234 ext. 2464 o 2463.