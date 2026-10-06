Agentes adscritos a la División de Personas Desaparecidas del CIC de San Juan, solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Dalmari Rosado, de 16 años, quien fue vista por última vez el 30 de septiembre, en Puerto Nuevo.

La menor, que reside en la urbanización Caparra Terrace, fue descrita como de tez trigueña, 5 pies 1 pulgada de estatura, 115 libras de peso, ojos verdes y cabello marrón. Esta vestía una camiseta azul claro, pantalón negro y calzado deportivo en tonos amarillo y negro.

La jovencita fue llevada por su madre sustituta y querellante, identificada como Sonya Quiroz Ortiz, a la escuela Gabriela Mistral, en Puerto Nuevo, y cuando pasó a recogerla la adolescente ya había abandonado el plantel sin dejar rastro.

Si usted conoce el paradero de esta menor comuníquese con la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.