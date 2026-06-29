Agentes de la División de Arrestos Especiales de Bayamón, solicitaron la cooperación ciudadana para localizar al fugitivo Josué Cruz Villanueva, de 34 años, contra quien pesa una orden de arresto por su presunta participación en un robo domiciliario ocurrido el 22 de abril de 2025, en el barrio Cedro Arriba, en Naranjito.

De acuerdo con la investigación, dos individuos armados irrumpieron en la residencia de una mujer de 74 años, a quien amenazaron con un arma de fuego y despojaron de aproximadamente $2,060 y varias prendas de oro.

Asimismo, amenazaron a su esposo, de 79 años, quien se encontraba encamado. Posteriormente, al llegar el hijo de la pareja a la residencia, lo despojaron de una guagua Toyota RAV4 del 2021, que fue utilizada por los sospechosos para huir del lugar.

Contra Cruz Villanueva pesan cargos por robo agravado, restricción de la libertad agravada, escalamiento, apropiación ilegal agravada y violaciones a la Ley de Armas y se expidió una orden de arresto con una fianza de $250,000.

De tener información que ayude a esclarecer este caso puede de llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Comandancia de área de Bayamón al teléfono (787) 269-2424 extensión 1610.