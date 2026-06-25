( Suministrada por la Policía )

Personal del Negociado de Inteligencia y Arrestos busca al fugitivo Henry Jahaziel Amaro Adorno de 22 años, quien enfrenta cargos por violencia doméstica.

El juez Ángel N. Candelario Cáliz, del Tribunal de Ponce expidió una orden de arresto con fianza de $250,000 por cargos de maltrato agravado y portación y uso de armas blancas.

Los hechos ocurrieron el el 9 de junio, en Ponce, donde utilizando un objeto que no fue descrito golpeó a su expareja en varias partes del cuerpo, ocasionándole, una herida abierta y múltiples hematomas.

Si posee información que conduzca a su arresto llame al teléfono (787) 284-7043 extensiones 1570 y 1571 o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.