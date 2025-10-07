Buscan joven acusado en ausencia por asesinato en Salinas
Se expidió una orden de arresto con una fianza millonaria.
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, informó que la fiscal Jessica Gotay Martínez radicó cargos en ausencia por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas contra Christian Alexis Torres Negrón de 20 años, por el crimen de Charlie Manuel Báez Navarro, de 43 años, ocurrido el 4 de marzo, en el barrio San Felipe en Salinas.
La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, Dayra Z. Infante Bosques, expidió una orden de arresto con una fianza de $3,850,000.
Se alega que Torres Negrón, en concierto y común acuerdo con otros individuos, le dispararon con tres armas de fuego a Báez Navarro, quien se encontraba en un lugar público, causándole la muerte en el acto.
El motivo del asesinato no fue revelado.
La agente Jessica Cordero Alvarado, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, estuvo a cargo de la investigación.
Para confidencias llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.