Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, solicitan la ayuda de la ciudadanía, para dar con el paradero de dos jóvenes que fueron vistos por última vez el 9 de noviembre, en los predios del hogar Believe Youth Inc. en la carretera 678 en Vega Alta.

Erick Yaviel Rivera Rivera, de 19 años fue descrito como de tez blanca, ojos color marrón, cabello cobrizo, 5 pies 3 pulgadas de estatura y 140 libras de peso. Al momento de su desaparición este vestía abrigo gris, mahón largo azul claro y tenis blancos.

Yayson A. Torres Delgado, de 18 años, de tez blanca, ojos y cabello marrón, 5 pies 4 pulgadas de estatura, 161 libras de peso y llevaba puesto un abrigo, pantalón largo y tenis, todo de color negro.

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Ambos están diagnosticados con trastornos de salud mental.

Según la trabajadora social que reportó las desapariciones estos estaban en el salón de juegos y al momento de reunirlos en sus habitaciones se percatan de la ausencia de ambos. Posteriormente, se dieron cuenta de que habían desmontado una rejilla de plástico del área del baño y salieron del hogar.

Si usted conoce el paradero de los jóvenes comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787)793-1234 extensiones 2464 o 2463.