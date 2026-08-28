El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, y el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, informaron hoy que ambas agencias trabajan en conjunto para determinar el mecanismo legal que permita utilizar los fondos recaudados al amparo de la Ley 140-2014 que, conforme a derecho, correspondan a la Uniformada.

Este martes, la senadora independiente por acumulación Joanne M. Rodríguez Veve reveló que dicho fondo, que fue recaudado del bolsillo de los ciudadanos por el pago de multas de tránsito al amparo de la Ley 140-2014, ha permanecido por más de una década fuera del presupuesto, depositado en una cuenta bajo la custodia del Departamento de Hacienda, sin que agencia alguna diera cuenta de este.

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Ley 140-2014, es el estatuto que creó el Fondo y el Fideicomiso para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico.

Contemplaba la creación de un fideicomiso para recibir y administrar recursos destinados al mejoramiento de la Policía de Puerto Rico. Sin embargo, dicho fideicomiso nunca fue constituido y, cuando la actual administración asumió la dirección de la Policía, el término de diez años establecido en la legislación ya había expirado.

El año pasado, el superintendente había ordenado una revisión de los expedientes, sistemas y cuentas oficiales para determinar si existía evidencia de la creación del fideicomiso o de alguna cuenta destinada específicamente a recibir y administrar estos recursos.

La búsqueda no identificó evidencia de que el fideicomiso hubiese sido creado o administrado por la Policía de Puerto Rico ni por el Departamento de Seguridad Pública (DSP) durante el periodo en que la Policía estuvo adscrita a esa agencia sombrilla.

Tampoco se encontró evidencia de una cuenta bajo la administración de alguna de estas entidades destinada específicamente a esos fines, según un comunicado de prensa.

“Desde que advinimos en conocimiento, hemos realizado las gestiones necesarias para identificar cualquier dinero recaudado o separado al amparo de esa ley. Nuestro interés es que todos los fondos que, conforme a derecho, correspondan a la Policía puedan utilizarse para los propósitos autorizados y en beneficio de nuestros policías y de la seguridad pública”, expresó González.

Por su parte, el Departamento de Hacienda confirmó que aproximadamente $3.7 millones permanecen en la cuenta establecida por esa agencia para los fines dispuestos en la Ley 140-2014. No obstante, durante la vigencia de la ley no se completaron los procesos requeridos para autorizar el uso de los recursos, por lo que no se efectuaron desembolsos con cargo a dicha cuenta.

“Los fondos identificados permanecen bajo la custodia del Departamento de Hacienda. Estamos colaborando estrechamente con la Policía para evaluar el marco legal aplicable e identificar el procedimiento que permita disponer de estos recursos conforme a derecho y a los propósitos para los cuales fueron recaudados”, indicó Pantoja Rodríguez.

Ambos funcionarios reiteraron que sus respectivas agencias continuarán trabajando para resolver la situación y asegurar que cualquier trámite relacionado con estos recursos se realice con transparencia, responsabilidad fiscal y estricto cumplimiento.