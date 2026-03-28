Una mujer de 61 años y del residencial José Agustín Aponte de Aguadilla fue reportada como desaparecida, luego de que no se sepa de su paradero desde hace tres semanas, informó la Policía.

Se trata de Sorry Luz Torres Rodríguez.

La desaparición la reportó ayer, viernes, una amiga de la mujer, identificada en el informe policiaco como Emily Hernández.

La querellante “informó a la Policía no haberla visto desde hace aproximadamente tres semanas. Torres Rodríguez fue descrita físicamente como de tez blanca, cabello negro y ojos marrones. Como seña particular se informó de un tatuaje en el hombro con el nombre de Rebeca y uno en el brazo con el nombre de Maritza”, detalla el informe.

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Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta la mujer al momento de reportar su desaparición.

Si usted conoce el paradero de esta persona comuníquese con la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787)793-1234 ext. 2464 o 2463.

También puede llamar a los agentes del CIC de Aguadilla al (787) 891-3800 ext. 1550, 1551 o escribirnos a través de la cuenta oficial de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov