La Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Viviana Rivera Del Valle, de 33 años, quien fue vista por última vez el 29 de julio, cuando salió de la residencia de su progenitora en el barrio Punta Diamante en Ponce y no regresó.

Según la requisitoria, no fue hasta el día de hoy que su progenitora, Joan del Valle Quintana, radicó la querella de persona desaparecida. Rivera Del Valle se fue en un vehículo del cual se desconoce la descripción.

La mujer fue descrita como de tez blanca, 5′02″ de estatura, 130 libras de peso, cabello y ojos color marrón y tiene tatuajes que no fueron descritos por las autoridades.

Vestía una camiseta con un brasier deportivo y un pantalón corto, ambos color negro y tenis blancos.

Para ofrecer información que ayude a localizarla llame a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2463 y 2464.