Agentes de la División de Delitos contra la Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce solicitaron la cooperación de la ciudadanía para la identificar y localizar a esta mujer que presuntamente está vinculada a un caso de fraude bancario.

La oficina de prensa de la Policía informó, que durante el mes de mayo de este año, se alega que la sospechosa realizó una transacción bancaria no autorizada en un cajero automático de la sucursal del Oriental Bank, en Ponce.

Se exhortó a cualquier persona que posea información que ayude a identificar o localizar a esta mujer, que llame de manera confidencial a la división al teléfono (787) 284-4040 extensiones 1450, 1451 o 1452.