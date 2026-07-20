Las autoridades continúan con la búsqueda del pescador Eusebio Mangual Pérez, de 63 años, quien salió de su residencia a la Villa Pesquera en Ponce y de ahí zarpó hacia altamar en una lancha el sábado a las 3:00 p.m. y se desconoce su paradero.

De acuerdo con la querella, el vehículo de Mangual Pérez, marca Kia del 2003 y color gris claro, se encontró estacionado en la Villa Pesquera.

Su lancha es de 19 pies de eslora, color blanco, del 1997, tiene el nombre de Ángel y con la matrícula PR1247AA, no ha sido localizada.

La última vez que habló con su esposa, Johanna Baerga, fue el sábado a las 7:14 p.m., cuando le preguntó si ella y su hijo estaban bien. Luego le dijo que iba a estar tirando redes de pesca hasta el domingo a las 2:00 p.m. y no se ha sabido de él.

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Se presume que podría estar cerca de la Isla Caja de Muerto.

Eusebio Mangual Pérez, salió de su residencia a la Villa Pesquera en Ponce y hacia altamar en una lancha el sábado a las 3:00 p.m. y no ha regresado. ( Suministrada por la Guardia Costera )

Personal de la Unidad Marítima de la Policía, de la Guardia Costera y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, se encuentran en su búsqueda.

Si tiene información sobre su paradero puede llamar a la Guardia Costera al (787) 269-2041 o a la línea confidencial de la Policía (787) 343-2020.

También se unió el agente Marcos Vélez, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

El sexagenario es de tez blanca, mide 6′3″ de estatura, pesa 236 libras, tiene recorte rapado y vestía camiseta verde, pantalón corto negro y chancletas.