Las autoridades continúan tras la pista del conductor que impactó a dos jinetes durante la madrugada del domingo en el kilómetro 4.6 de la carretera PR-908 del barrio Tejas, en Humacao y huyó de la escena, descartando al presente, que tengan alguna evidencia de que vincule a un cantante del género urbano, vecino de ese municipio.

“Los familiares mismos me dijeron que nadie se les ha acercado ni han recibido ninguna llamada”, expresó el sargento Esteban Ortiz, adscrito a la División de Homicidios de Humacao, quien indicó que tampoco han recibido confidencias al respecto.

Si les llega información la investigarán ya que en esta etapa de la pesquisa “no se descarta nada ni a nadie”.

Al preguntarle si de todos modos el artista sería citado para entrevista, respondió que “no, porque no tenemos sospechoso por el momento”, reiteró el sargento.

Los hechos ocurrieron a las 3:36 a.m. mientras los jinetes Ichamary Román Medina de 18 años y Luis De Jesús Rivera de 34, cabalgaban por el lugar y de súbito les impactó de frente un vehículo. Los caballos murieron en la escena.

“Ellos se reúnen con sus amistades y se ponen a cabalgar por el área, como tal no era una cabalgata programada, es que siempre corren caballo...los impacta por la parte frontal, pero lo que me dice uno de los heridos que pasó a las millas, que no pudo ver nada, no pudo ver el vehículo”, agregó Ortiz.

Román Medina y De Jesús Rivera, se encuentran recluidos en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es estable.

“Hasta ahora lo que tengo que es un vehículo desconocemos marca, modelo, color, todo se está trabajando, tratando de bajar (el contenido de las) cámaras de seguridad para analizar las mismas a ver si se puede ver algún tipo de vehículo. El problema que tenemos es que es en horas de la noche, estamos en un área rural, la iluminación no es muy buena”, puntualizó Ortiz.

A su vez, dijo que al presente no tienen testigos y que la información que manejan es muy vaga.

Para confidencias llame a la línea del Negociado de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.