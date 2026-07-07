La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón diseminó las imágenes de una guagua marca Jeep Liberty color rojo, en busca de pistas para esclarecer el asesinato de Anderson José Jiménez Maldonado de 29 años, ocurrido el 23 de mayo, en la carretera PR-861 del barrio Pájaros en Toa Baja, frente a la iglesia Tabernáculo Asamblea de Dios.

De acuerdo con la investigación realizada por el agente Carlos Lafontaine, Jiménez Maldonado, transitaba en una camioneta marca Ford Econoline, color blanco y del año 2007, cuando fue alcanzado con varios disparos que le hicieron desde otro vehículo en marcha, con las mismas descripciones del que fue captado por unas cámaras de seguridad.

Guagua marca Jeep Liberty color rojo, relacionada con el asesinato de Anderson José Jiménez Maldonado, ocurrido el 23 de mayo, frente a la iglesia Tabernáculo Asamblea de Dios, en Toa Baja. ( Suministrada por la Policía )

La Policía hizo constar, que este vehículo marca Jeep Liberty fue encontrado completamente calcinado el 26 de mayo en un solar abandonado en el sector el Botellero del barrio Candelaria, en Toa Baja.

Si alguna persona tiene información que esté relacionada con este vehículo o que ayude a identificar a los responsables del crimen, puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico, marcando el (787) 343-2020 o llamando al CIC de Bayamón al teléfono (787) 269-2424 extensiones 1610 y 3030.