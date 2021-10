Agentes de la División de Robos de Bayamón publicaron la imagen captada a través de cámaras de seguridad del sospechoso de un intento de “carjacking” el 12 de octubre, en la carretera PR-174 cerca de la urbanización Santa Rosa.

Los hechos ocurrieron a las 7:00 a.m. cuando se acercó a una conductora y bajo amenaza con un arma de fuego intentó abordar su vehículo exigiéndole que le entregara las llaves y ella salió corriendo hacia el medio de la carretera. La mujer no le entregó las llaves así que no se configuró el delito.

Al fracasar en su intento el ladrón huyó en una camioneta marca Toyota Tacoma roja.

Un delincuente que intentó cometer un "carjacking" en la urbanización Santa Rosa en Bayamón, huyó en la camioneta al no lograr su objetivo. ( Suministrada )

Si tiene información que ayude a la identificación y arresto del sospechoso puede comunicarse con el agente Edilberto Mojica al teléfono (787) 269-2424 extensiones 1550 y 1571 o a la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787) 343-2020.

También puede hacer contacto a través de la cuenta oficial de Twitter@PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov.