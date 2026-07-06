Agentes adscritos al Grupo A de la comandancia del área de Guayama, solicitaron a la ciudadanía información que conduzca a la identificación y arresto las dos mujeres que aparecen en la foto que son consideradas como presuntas sospechosas de cometer el delito de apropiación illegal, en la tienda La Gran Vía, ubicada en el centro comercial Céntrico, en ese municipio.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 22 de junio y el 3 de julio de 2026, cuando se alega que ambas entraron a la tienda de ropa y presuntamente se apropiaron ilegalmente de mercancía valorada en $829.95.

Se hace constar que ambas abandonaron el lugar sin realizar el pago correspondiente.

Si usted posee información que ayude a la Policía a identificar y localizar a estas mujeres, puede comunicarse con la comandancia de área de Guayama al teléfono (787) 866-2020 extensión 1550 o con la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.