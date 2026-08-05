( Suministrada por la Policía )

Personal de la División de Delitos contra la Propiedad, Robos y Fraudes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, diseminaron imágenes de tres hombres sospechosos de cometer apropiaciones ilegales en comercios, para solicitarle a la ciudadanía información que conduzca a su identificación y arresto.

Los hechos ocurrieron el 5 de julio, cuando los individuos entraron a la Farmacia Caridad del centro comercial Plaza Caparra, en Guaynabo, donde, en común acuerdo y mutuo consentimiento, se apropiaron ilegalmente de 37 frascos de perfume.

El valor de la propiedad fue estimado en $3,830.

Si posee información llame a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020, al CIC de Bayamón al teléfono (787) 995-6329 extensión 1610, o al Cuartel Municipal de Guaynabo al (787) 720-5040.