( Suministrada por la Policía )

Personal de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, busca al sospechoso de asaltar ayer la sucursal del Banco Popular del centro comercial Santa Rosa Mall, en Bayamón.

Los hechos se reportaron a las 3:15 p.m. luego que un asaltante, que hizo la fila y llevaba parte del parte del rostro tapado con una mascarilla, se acercó a una cajera y le entregó una nota en la que exigía dinero.

Al momento del incidente, se encontraban en el interior del banco 12 empleados y seis clientes, sin que se reportaran personas heridas.

El asaltante logró apropiarse de $4,413 en efectivo.

Este caso también es investigado el Buró Federal de Investigaciones (FBI), como parte de acuerdo colaborativo.

La investigación está a cargo del agente Abraham Lebrón Hernández.

Si tiene información que conduzca a la identificación y arresto del sospechoso puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.