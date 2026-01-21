Buscan sospechoso de asaltar banco en Bayamón
Escapó con $4,213 en efectivo.
Personal de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, busca al sospechoso de asaltar ayer la sucursal del Banco Popular del centro comercial Santa Rosa Mall, en Bayamón.
Los hechos se reportaron a las 3:15 p.m. luego que un asaltante, que hizo la fila y llevaba parte del parte del rostro tapado con una mascarilla, se acercó a una cajera y le entregó una nota en la que exigía dinero.
Al momento del incidente, se encontraban en el interior del banco 12 empleados y seis clientes, sin que se reportaran personas heridas.
El asaltante logró apropiarse de $4,413 en efectivo.
Este caso también es investigado el Buró Federal de Investigaciones (FBI), como parte de acuerdo colaborativo.
La investigación está a cargo del agente Abraham Lebrón Hernández.
Si tiene información que conduzca a la identificación y arresto del sospechoso puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.