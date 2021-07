La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ( CAAPR), Licenciada Daisy Calcaño López, anuncio que los manifestantes que se oponen a la construcción de la piscina del condominio Sol y Playa en Rincón cuentan con representación legal de parte del gremio.

“Se ha coordinado con un grupo de abogados y abogadas para ofrecer orientación y representación legal gratuita a este grupo de manifestantes en Rincón”, dijo Calcaño López mediante declaraciones escritas.

En el lugar se encuentra el Lcdo. Jesús Morales, integrante de la Comisión de Derecho Ambiental y recursos naturales del Colegio a cargo de la coordinación de los servicios legales.

“Estamos muy pendientes a la investigación en este asunto, así como a las intervenciones con los (as) manifestantes. Los (as) abogados (as) orientaran a las personas sobre sus derechos y las diferentes formas en que pueden protestar. Estamos observando cualquier violación a los derechos constitucionales, civiles de los manifestantes. Es el propósito de nuestra institución asegurarnos que las personas que ejercen su derecho a protestar tengan representación legal adecuada de ser requerida”, expresó la presidenta del gremio.