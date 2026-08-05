Un escalamiento fue reportado esta mañana en la panadería Lourdes, localizada en la carretera PR-129 del sector 19 en el barrio Quebrada, de Camuy.

El querellante denunció que al llegar se percató que alguien rompió los candados de la reja de la parte posterior de la estructura, para lograr acceso a una puerta de seguridad, a la cual también le causaron daños para llegar hasta una ATM de FirstBank.

Los ladrones se apropiaron del dinero en efectivo que tenía el cajero. Al presente, se realiza el inventario para conocer la suma hurtada.

La pesquisa está a cargo de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo.