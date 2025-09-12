El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición hallado este lunes en un risco en la carretera PR-185, del sector Los Martínez barrio Piñas en Juncos, corresponde al cocinero Christopher Rojas De Jesús, de 37 años, confirmó el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

La víctima había sido reportada desaparecida el 2 de septiembre tras ser visto por última vez en la calle Gardenia, del barrio Montebello en Río Grande.

“La identificación fue posible por el trabajo científico de la Unidad de Identificación que logró recuperar con técnicas muy especializadas, las huellas dactilares del cadáver para corroborar su identidad con la base de datos de la Policía”, indicó por escrito el ICF.

PUBLICIDAD

Relacionadas Policía busca a hombre de 37 años desaparecido en Río Grande

El director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, Luis López, indicó que todavía no se conoce la causa de muerte.

Los investigadores se reunieron con los policías que inicialmente tomaron la querella de persona desaparecida, ya que ocurrió en una jurisdicción separada de la suya, para comenzar con las entrevistas a sus allegados, regresar al lugar donde fue visto por última vez, buscar vídeos de cámaras de seguridad en esa ruta para conocer la trayectoria hasta Juncos.

Durante la mañana del domingo pasado, policías municipales de Río Grande, fueron alertados sobre un vehículo quemado, en el kilómetro 11.6 de la carretera 186, sector El Rayo del barrio Guzmán, en Río Grande.

Según informó el policía municipal Carlos Abrante, la guagua marca Jeep Grand Cherokee, estaba quemada en su totalidad. Según la descripción era la que utilizaba Rojas el día que desapareció.

El fiscal Dennis Soto y el agente Jesús Torres Ramírez, investigaron la escena.