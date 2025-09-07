Agentes de la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) están tras la pista de un hombre que fue reportado como desaparecido luego de ser visto por última vez el martes, 2 de septiembre de 2025, en el barrio Monte Bello, calle Gardenia, en Río Grande.

El desaparecido fue identificado como Christopher Rojas Valenzuela, de 37 años, quien fue reportado por su pareja al día siguiente, el 3 de septiembre.

Según la información provista por las autoridades, Rojas Valenzuela es de tez blanca, mide aproximadamente 5’6” de estatura, pesa unas 230 libras, tiene ojos marrones y cabello negro. Como señas distintivas, posee tatuajes en el área del cuello y en el brazo derecho.

Al momento de su desaparición, el hombre vestía un pantalón largo negro, una camisa de playa de manga larga también negra, zapatos deportivos marca Nike en colores negro, rojo y blanco, y una gorra negra.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse confidencialmente con la Policía a través del 787-343-2020 o mediante la aplicación móvil “Basta Ya”. También pueden contactar a su cuartel más cercano.