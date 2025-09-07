Un hombre de 64 años resultó con quemaduras tras un incendio registrado la mañana de este domingo en una residencia del sector La Morenita, en el barrio Guaraguao de Bayamón, según informó la Policía de Puerto Rico.

La emergencia fue reportada mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar al lugar, agentes de la Policía y personal de Bomberos encontraron a la víctima con quemaduras en distintas partes del cuerpo. El hombre fue atendido por paramédicos y transportado a una institución hospitalaria, aunque al momento se desconoce su condición.

El sargento Iván Madero y su equipo del Cuerpo de Bomberos lograron extinguir las llamas. Las autoridades aún no han determinado la causa del incendio, que dejó daños materiales en la estructura.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón se encuentran en el lugar recopilando evidencia y entrevistando testigos como parte de la pesquisa.