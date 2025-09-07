Un hombre fue encontrado muerto con múltiples heridas de bala en la madrugada de este martes, en la carretera PR-172 del barrio Río Abajo en Cidra, según informó la Policía de Puerto Rico.

El hallazgo se reportó alrededor de las 4:25 a.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una persona tirada en el pavimento en el kilómetro 8.3 de la mencionada vía. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que se trataba de un hombre, aún sin identificar, que presentaba múltiples impactos de bala.

Las circunstancias detrás de este caso aún están bajo investigación, y las autoridades no han revelado información sobre posibles sospechosos ni el móvil del crimen.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, junto al fiscal de turno, asumieron la investigación para esclarecer los hechos.