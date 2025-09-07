Un hombre resultó herido de bala de forma accidental la tarde del lunes mientras se encontraba en un restaurante en Guayanilla, según informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió en el restaurante El Ancla, ubicado en el barrio La Playa del mencionado municipio, donde Javier Torres Santiago se encontraba jugando billar portando un arma de fuego en su cintura, dentro de una vaqueta.

Según el informe preliminar, el arma se deslizó hacia el interior de su pantalón y, al intentar sujetarla, se produjo un disparo accidental que le causó una herida de bala con entrada y salida en el muslo derecho.

Torres Santiago fue atendido por paramédicos en el lugar y trasladado a una institución hospitalaria cercana, donde su condición fue descrita como estable.

El agente Ernie Martínez, adscrito al Distrito de Guayanilla, estuvo a cargo de la investigación del caso.