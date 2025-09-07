Un menor de 15 años acusado de asesinar a su hermano mayor y abandonar su cuerpo cerca de un canal en Dania Beach, Florida, será procesado como adulto, según informaron las autoridades.

Demetre Fleurimond enfrenta un cargo de asesinato en primer grado con arma de fuego por la muerte de su hermano Kevin Dominique, de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 19 de agosto con múltiples impactos de bala en el área de Ocean Waterway Boulevard y Old Griffin Road.

“Le disparó a su hermano cuando llegó a casa del trabajo, colocó el cuerpo en un vehículo y luego lo abandonó cerca del canal”, explicó Carey Codd, portavoz de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) ante las cámaras de Telemundo 51.

“Posteriormente estacionó el auto en una biblioteca cercana e intentó limpiar la escena del crimen”, abundó el oficial sobre el caso.

Las autoridades todavía no han revelado un posible motivo. El menor, no obstante, confesó el crimen.

La Fiscalía confirmó que será juzgado como adulto debido a la gravedad del delito.