Un niño de 8 años fue llevado en helicóptero a un hospital en Miami después de sufrir una mordida de tiburón mientras practicaba esnórquel y pesca con su familia frente a Key Largo, Florida, según reportó WPLG Local 10.

El incidente ocurrió el lunes alrededor de las 3:30 p.m., cuando el menor pescaba con su padre y su hermana en Horseshoe Reef, cerca de Ocean Reef. El tiburón lo mordió por encima de la rodilla.

Una embarcación cercana ayudó a guiar a la familia hasta Garden Cove Marina, donde los paramédicos atendieron al niño antes de trasladarlo al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital en Miami.

Las autoridades no han dado más detalles sobre el estado de salud del menor.