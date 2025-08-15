Una cirugía y mucho trauma mental ha sido el resultado del ataque de un tiburón contra Eleonora Boi, esposa del refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, Danilo Gallinari.

“Tengo que decir estoy traumatizada”, admitió en entrevista en el programa “Good Morning America” transmitido por ABC.

“Empecé a llorar y gritar y estaba gritando por auxilio en italiano”, continuó la periodista deportiva.

“Tan pronto Eleonora empezó a gritar, estaba con mi hijo y corrí hacia mi esposa y mi hija”, relató Gallinari al admitir que “el cuerpo, en esta situación, recupera antes que la mente”.

Boi, de 39 años y quien lleva seis meses de embarazo, estaba disfrutando de las aguas del balneario de Carolina el pasado 31 de julio con su esposo y sus dos hijos. De repente, sintió un fuerte dolor en el muslo derecho, lo que asumió era una medusa gigante.

“Mi idea era que quizás era una medusa gigante. Estaba diciendo ‘o, Dios mío. No me quiero morir’ y preguntaba si mi bebé estaba a salvo y estaba llorando, estaba desesperada, muy desesperada”, describió.

Antes de que Boi fuera transportada al hospital de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Carolina, donde fue asistida por paramédicos de Vital Care Ambulance, una “buena samaritana” le aplicó presión a la herida con una toalla limpia.

“Ella fue un ángel. Danilo estaba conmigo y ella nos ayudó tanto. Me gustaría decir gracias a esta mujer, porque no sé su nombre, y solo quiero darle las gracias a ella, porque ella me ayudó mucho”, comentó Boi.

Los médicos, quienes primero confirmaron que el procedimiento quirúrgico no afectaría al feto, confesaron que nunca habían tratado una mordida de un tiburón.

Ahora, Boi visita al médico semanalmente y se espera que próximamente tendrá una recupereación completa y exitosa.