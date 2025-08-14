El escolta de ascendencia puertorriqueña Ethan Thompson firmó un contrato Exhibit 10 con el Heat de Miami a casi dos meses del inicio de la temporada regular de la NBA, anunció el equipo este jueves.

Thompson, de 26 años y 6’5” de estatura, jugó la pasada temporada en la G-League con el Osceola Magic, quinteto asociado al Magic de Orlando, y promedió 18.4 puntos, 4.9 rebotes y 3.2 asistencias en 31 partidos. Además, encestó el 39 por ciento de sus triples en 8.4 intentos por cotejo. No estuvo activo en el BSN esta temporada por su compromiso en liga de desarrollo de la NBA.

OFFICIAL: The Miami HEAT announced today that they have signed guard Ethan Thompson pic.twitter.com/dVowZibuIk — Miami HEAT (@MiamiHEAT) August 14, 2025

El joven canastero debutó en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Osos de Manatí en 2024, campaña en la que llegaron a la final del torneo. Fue una pieza clave en la corrida de los Osos a la final del torneo con una media de 15.7 unidades, 3.8 rebotes y 2.7 asistencias.

Un contrato Exhibit 10 en la NBA es un acuerdo de un año, no garantizado y con salario mínimo, que permite a una organización invitar a jugadores a su campo de entrenamiento con la opción de convertirlo en uno de doble vía.

También incluye una cláusula de bonificación, generalmente de entre $50,000 a $75,000, si el jugador es dado de baja y se une al equipo afiliado de la franquicia en la G-League en 60 días.

El Heat tiene en agenda disputar un juego de pretemporada con el Magic de Orlando el próximo 4 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Los boletos de la preventa exclusiva de Banco Popular se vendieron este jueves en una hora.