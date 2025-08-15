Bayamón. Acompañados por cientos de motoras y vitoreados por fanáticos en cada rincón, los Vaqueros de Bayamón celebraron este jueves su decimoséptimo campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con una fiesta de pueblo que no se detuvo pese a un diluvio al filo de la noche.

Esto sin contar el espectáculo que montó Renaldo Balkman corriendo y bailando merengue sin camisa por las calles de Bayamón en un recorrido que duró cerca de dos horas y media, y pasó por la Carretera PR-2, Santa Rosa, Lomas Verdes, Royal Town, Santa Juanita y la Carretera PR-167.

El paseo por la Ciudad del Chicharrón comenzó en los predios del Coliseo Rubén Rodríguez poco después de las 6:00 p.m. con el alcalde Ramón Luis Rivera liderando el camino desde una guagua justo al frente de Carlos Arroyo y Eric Duars, quienes viajaban en un vehículo todoterreno de cuatro ruedas.

Detrás de ellos iban gran parte de la plantilla de Bayamón, como Javier Mojica, Gary Browne, Stepehn Thompson Jr., Javier Ezquerra, Luis “Pelacoco”, Jordan Cintrón, Raymond Cintrón, Balkman, Rayjon Tucker y el italiano Danilo Gallinari, que cargaba con el trofeo.

En el fondo, estaba el dirigente Christian Dalmau y su asistente Elías “Larry” Ayuso en un Can-Am.

Los refuerzos JaVale McGee y Chris Duarte no formaron parte de la caravana. Primera Hora supo que este último ya no se encuentra en la isla.

“Este es el campeonato 17, pero ganaremos el 18, el 19 y el 20. La segunda dinastía la van a hacer ustedes”, dijo Rivera en referencia a los coapoderados de los Vaqueros cuando agarró el micrófono antes de salir por los portones del estacionamiento del “Rancho”.

Duars, productor de música urbana, compró la franquicia en diciembre pasado de manos del ex grandes ligas Yadier Molina. Con Arroyo como su mano derecha, construyó un superequipo que se paseó a la competencia y sumó otro cetro a las vitrinas del Rubén Rodríguez, luego de una dominante serie final ante unos diezmados Leones de Ponce que acabó en cinco juegos el pasado lunes.

Esto a un año de terminar con el peor récord del torneo y no clasificar a la postemporada. Por eso, la fanaticada de Bayamón tenía una razón más que válida para celebrar este título por todo lo alto.

Cuando la caravana entró a la Carretera PR-2, decenas de motoras se sumaron a lo que se convirtió en una verdadera fiesta de pueblo. En cada negocio que atravesaban, la gente salía a saludar a los nuevos monarcas del BSN. Pero, cuando entraron a la Avenida Main Santa Rosa, fue que el ambiente se puso bueno.

Balkman, inesperadamente, se bajó del autobús en el que se encontraban los demás jugadores. El canastero de 41 años decidió correr por la calle junto a la multitud que seguía a los Vaqueros en motocicletas. Parecía una escena de la película Rocky II.

Renaldo Balkman se baja de la caravana de campeones de los Vaqueros para correr por las calles de Bayamón. @primerahora #BSN pic.twitter.com/5vECOFlY2u — Joseph Reboyras (@Reboyras_) August 14, 2025

Balkman logró alcanzar el vehículo todoterreno en el que viajaban Arroyo y Duars. Cansado, a pesar de ser alentado por los fanáticos presentes, pidió agua mientras se agarraba de la capota del 4x4 con una sonrisa de oreja a oreja.

“Tenía que hacer mi entrenamiento del día. Ese fue mi entrenamiento del día”, comentó Balkman a este medio sobre su decisión de correr por las calles de Bayamón.

Renaldo Balkman corriendo por las calles de Bayamón durante la caravana de campeonato de los Vaqueros. ( KENDALL TORRES )

La celebración continuó por la Avenida Santa Juanita, donde los aficionados esperaban con ansias a los jugadores en cada rincón. Personas en motoras se fueron sumando al recorrido y, pasadas las 7:00 p.m., ya eran cientos, convirtiendo las calles de Bayamón en un mar de fanáticos celebrando el 17.

Había de todo: desde personas con banderas de los Vaqueros hasta otras con peluches de leones, todos compartiendo la misma pasión por la llamada “liga más dura”. El tránsito estaba completamente paralizado, pero los conductores optaron por bajarse de los vehículos y unirse a la celebración.

Hasta un león apareció en la caravana de campeones de los Vaqueros de Bayamón. @primerahora #BSN pic.twitter.com/iFxKWIqmjE — Joseph Reboyras (@Reboyras_) August 14, 2025

Al entrar a la Carretera PR-167, Mojica, capitán de los Vaqueros, se trepó en el todoterreno donde andaban Arroyo y Duars. El veterano escolta aprovechó el momento para saludar a cada una de las personas que gritaban su nombre como si no hubiera mañana.

Javier Mojica durante la caravana de campeones de los Vaqueros de Bayamón. ( KENDALL TORRES )

Al lado, estaba “Pelacoco” Hernández, quien se había montado en una motora para ser parte de la corrida.

Luis “Pelacoco” Hernández se montó en una motora en la caravana de campeones de los Vaqueros. @primerahora #BSN pic.twitter.com/iPsVAH3klC — Joseph Reboyras (@Reboyras_) August 14, 2025

Más adelante, Balkman, quien estaba gozando la caravana más que nadie, volvió a hacer de las suyas. Esta vez, bailando merengue en medio de la calle sin camisa.

Renaldo Balkman bailando en las calles de Bayamón durante la caravana de campeones de los Vaqueros. @primerahora #BSN pic.twitter.com/DXoIbcw3yU — Joseph Reboyras (@Reboyras_) August 14, 2025

La caravana se detuvo momentáneamente cerca del Rubén Rodríguez para esperar por Farruko, el cantante de música urbana que estaba a cargo del espectáculo que se presentaría más tarde en el “Rancho”.

A los minutos, cayó un diluvio, pero esto no frenó a la caravana. Látigo, el animador de los Vaqueros, siguió alentando a los que formaron parte de esta histórica caravana hasta llegar a la casa de los máximos campeones.

Caravana de campeones de los Vaqueros de Bayamón. ( KENDALL TORRES )

La caravana concluyó alrededor de las 8:30 p.m. en los predios del Rubén Rodríguez con un acto musical que, además de Farruko, incluyó a Grupo Manía y la Banda Algarete.