Un grupo de cadetes de la Academia de la Policía denunció mediante una carta abierta su malestar ya que debido a que por la alegada falta de presupuesto no se han podido graduar ni tampoco se les ha asignado su chaleco anti balas, lo cual es vital para ejercer sus funciones.

También, los cadetes de las clases 231, 232 y 233, reportaron retrasos en el inicio de los adiestramientos ya que los tienen asignados desde las navidades en los precintos policíacos y el Cuartel General de la Policía en Hato Rey.

“Los cadetes de la clase 231 llevan más de año y medio casi 2 años. No los quieren graduar porque no hay presupuesto y no han llegado los chalecos. Clase 232 ya cumplieron su primer año como cadetes se encuentra en las áreas (comandancias) y precintos desde navidades porque la academia no ha comenzado con el proceso de adiestramiento. Clase 233 a todos los tienen en el Cuartel General en San Juan desde septiembre sin ninguna fecha prevista para entrar a la academia”, indica un fragmento de la comunicación.

Otra complicación que enfrentan son los viajes diarios desde pueblos distantes lo que implica gastos excesivos de gasolina y peajes. Esta situación, puntualizaron, también está afectando a sus familias.

“Sepan que hay familias pasando necesidades por la falta de organización y comunicación”, finaliza la misiva.

Este medio solicitó una reacción a director de la superintendencia auxiliar en Educación y Adiestramiento coronel Francisco Rodríguez y la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía, pero al momento no se ha ofrecido una reacción.

A mediados de enero, el comisionado asociado del Negociado de la Policía, coronel Juan A. Rodríguez Dávila, había informado a Primera Hora que la Clase 231 que está próxima a graduarse reiniciaría sus cursos presenciales a partir del lunes, 24 de enero, en sus instalaciones, en Gurabo.

Además, confirmó que los 90 cadetes ya completaron su adiestramiento en teoría y práctica como policías y se encuentran desde diciembre del 2021, de manera provisional asignados en cuarteles y centros de mando practicando las diversas tareas que también son esenciales para el futuro desempeño de sus labores.

“Los restantes 40, que requieren de una reposición en algunas materias por la falta de asistencia o no terminaron el curso por alguna razón, tienen pautado para comenzar (las clases) el 24 de enero, porque hasta ahora uno de ese grupo está con COVID-19 y ya termina la cuarentena”, agregó el mes pasado, Rodríguez Dávila.

Una vez graduados, los agentes serán asignados a un proceso de mentoría hasta completar 800 horas bajo la supervisión de oficiales con mayor experiencia.