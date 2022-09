Un ciudadano cayó en una estafa con la presunta renta de un apartamento en el condominio Costamar Beach Village, en Loíza, perdiendo unos $1,500, informó este martes la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El perjudicado alegó que vio el alquiler en la red social Facebook, donde señalaba que se pagaban $750 al mes.

Indicó que se encontró con el arrendador el pasado 18 de julio y que le entregó $1,500 por concepto de renta mensual y fianza. Sin embargo, hasta el momento el arrendador no ha cumplido con lo estipulado, no contesta las llamadas y no ha devuelto el dinero, resultando ser una estafa.

Las autoridades recibieron la querella ayer, lunes, a eso de las 6:40 p.m.

Si tienes información que ayude a esclarecer crímenes, puedes comunicarte con la Policía de manera confidencial al 787-343-2020.