Un oficial correccional se encuentra en líos luego que alegadamente fuera sorprendido intentando ingresar contrabando al Complejo Correccional de Bayamón, según informó el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en un comunicado.

De acuerdo con la información provista por el DCR, fue personal de la Unidad Canina de la agencia quien encontró dos teléfonos celulares que se alega el uniformado intentó ingresar clandestinamente, durante una inspección rutinaria. El oficial correccional fue identificado como José A. Cabrera Torres. El secretario de Corrección, Francisco Antonio Quiñones Rivera detalló que el oficial de custodia enfrentará medidas disciplinarias, incluyendo la suspensión de empleo y sueldo, mientras la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC) del DCR atiende la investigación administrativa junto a la Policía de Puerto Rico.

Aunque del comunicado no se desprende exactamente cuando se intervino con el uniformado, la situación se da a menos de dos semanas de que otra guardia correccional, identificada como Nashali Roxane González Rodríguez y quien estaba asignada a la Institución Guayama 500 fuera arrestada en medio de una pesquisa por presunto contrabando de cocaína y fentanilo al interior de esa institución correccional.

Quiñones Rivera sostuvo en declaraciones escritas que “situaciones como estas van a ser atendidas con la rigurosidad que amerita. Una vez más, quiero dejar claro que no vamos a permitir que personas sin escrúpulos manchen el buen nombre de los miles de compañeros y compañeras que día a día hacen un trabajo de excelencia. La ley empieza por la casa y no vamos a tolerar la corrupción, no importa de quién venga”.

Añadió que “en los pasados meses, hemos reforzado las medidas de seguridad para evitar el trasiego de drogas, así como la entrada de material de contrabando a las instituciones. Además, las investigaciones internas son lideradas por personal especializado para que ninguna violación de ley quede impune”.