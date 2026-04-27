El Negociado de Patrullas de Carreteras arrestó del 20 al 26 de abril con 100 conductores manejando vehículos de motor en estado de embriaguez.

Como resultado del plan de trabajo, se intervino con 69 conductores no autorizados, cuatro por obstrucción a la justicia, uno por orden de arresto al tribunal y cuatro por manejar vehículos todoterreno en zonas no autorizadas.

Además, se expidieron 15,030 multas por diversos delitos.

Los agentes ocuparon una pistola y 137 piezas de marihuana, cocaína, crack, fentanilo y pastillas de medicamentos controlados.

Se confiscaron cinco vehículos y la misma cantidad de motoras, se recuperaron 12 con gravamen de desaparecidos y tres adicionaes por razones no precisadas.

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El total de fianzas de los cargos radicados ascendió a los $91,000.

En lo que va de año se han reportado 71 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 17 menos, que las ocurridas para esta fecha en el 2025.

De acuerdo con las estadísticas se observa una leve alza en los decesos de pasajeros con una diferencia de uno y dos en el renglón de peatones.

Para esas fechas ocurrieron siete accidentes de carácter fatal, en Utuado, Fajardo, Bayamón, Camuy, Naguabo, Río Piedras y Moca.

En seis días se investigaron 595 accidentes de tránsito, que si se compara con la cifra del año pasado refleja una disminución de 28 casos.