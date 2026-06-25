Dos “carjackings” se reportaron durante la noche de ayer, miércoles, con una media hora de diferencia en Puerto Nuevo, según informó la oficina de prensa de la Policía.

El primer incidente ocurrió a eso de las 11:06 de la noche en la calle Constitución, frente a una residencia en la urbanización Puerto Nuevo, donde tres pistoleros despojaron a una conductora de su vehículo Toyota Corolla, color negro, del año 1999 y con tablilla FKP-548.

Posteriormente, a las 11:40 de la noche, en la calle 10 de la urbanización Caparra Terrace, tres asaltantes que transitaban en un automóvil compacto color verde interceptaron a un conductor, a quien amenazaron con armas de fuego y obligaron a bajarse de su automóvil.

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Los sospechosos se apropiaron de un Hyundai Elantra, color gris y con tablilla JUQ-965, en el que escaparon.

No se reportaron personas heridas como resultado de estos atracos.

Ambos casos fueron referidos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para que continúe con la pesquisa.

De otro lado, a eso de la 1:00 a.m. de hoy, otro “carjacking” se reportó frente al negocio, La Llave de Oro, localizado en el kilómetro 2.9 de la carretera 117 del barrio Lajas Arriba de Lajas.

El querellante informó que cuatro hombres armados con pistolas lo agredieron y se apropiaron de su vehículo, Hyundai Accent, color negro, del año 2015 y con la tablilla JAO-487.

Los delincuentes huyeron en su carro en dirección a San Germán.

La División de Robos del CIC de Mayagüez tiene asignada la pesquisa.