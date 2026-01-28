El conductor de un camión resultó herido esta mañana en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 11 de la carretera PR-411, en Aguada, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según los datos preliminares, los hechos se reportaron a las 6:57 a.m. de hoy, miércoles, cuando el vehículo pasado se volcó y cayó por un risco, en circunstancias que se investigan.

Las labores para el rescate del chofer se han retrasado debido a que en el lugar hay un panal de abejas.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias se encuentra trabajando en la escena.

Se desconoce la condición del herido.