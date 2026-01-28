Camión cae por un risco en Aguada
Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias inició las labores de rescate del conductor.
El conductor de un camión resultó herido esta mañana en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 11 de la carretera PR-411, en Aguada, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.
Según los datos preliminares, los hechos se reportaron a las 6:57 a.m. de hoy, miércoles, cuando el vehículo pasado se volcó y cayó por un risco, en circunstancias que se investigan.
Las labores para el rescate del chofer se han retrasado debido a que en el lugar hay un panal de abejas.
Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias se encuentra trabajando en la escena.
Se desconoce la condición del herido.