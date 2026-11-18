La carga de piedras que transportaba un camión se derramó durante la mañana de este miércoles sobre la carretera PR-204, a la altura del kilómetro 6.0, en el municipio de Las Piedras, provocando la obstrucción de uno de los carriles en dirección hacia los cines, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el incidente fue reportado mediante una llamada a Manejo de Emergencias, en la que se indicó que el camión transitaba por el carril izquierdo cuando perdió parte de la carga de piedras que transportaba.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, se desconoce la descripción del vehículo involucrado. Mientras tanto, agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Humacao y personal de emergencias permanecen en el lugar atendiendo la situación.

La Policía exhortó a los conductores a transitar con precaución, reducir la velocidad y mantenerse atentos mientras se realizan las labores para restablecer el flujo vehicular de manera segura.